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Трамп положительно оценил отставку Назарбаева

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нур-Султан добились значительных успехов в двусторонних отношениях

Нур-Султан, 13 мая 2019, 11:54 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп положительно оценил отставку первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. Соответствующее письмо Трампа опубликовал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

«Поздравляю с историческим моментом для вашей страны. После долгих 30 лет службы, как глава государства вы оставляете за собой большое и успешное наследие», — написал Трамп.

Он также отметил, что визит Нурсултана Назарбаева в Вашингтон в 2018 году был важным шагом для углубления сотрудничества между США и Казахстаном. Глава Белого Дома добавил, что ожидает построения тесных отношений с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у нового посла США в республике Уильяма Мозера. Дипломат был назначен послом США в Казахстане в феврале 2019 года.

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