В Саудовской Аравии заявили о диверсии против своих нефтяных танкеров

Эр-Рияд, , 11:51 — REGNUM В акватории ОАЭ 12 мая два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих, передает агентство SPA.

По его словам, цель данной диверсии — подорвать свободу морского судоходства и безопасность поставок нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в ОАЭ заявили об актах саботажа в отношении четырех коммерческих судов в исключительной экономической зоне страны. Подробности инцидента не приводились, отмечалось лишь, что утечек топлива не было и никто не пострадал.

Читайте также: Власти ОАЭ заявили о диверсии на торговых судах