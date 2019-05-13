Понедельник, 13 Мая 2019 года
12:24:54 МСК

В Саудовской Аравии заявили о диверсии против своих нефтяных танкеров

Политика

Цель – подорвать свободу морского судоходства и безопасность поставок нефти

Эр-Рияд, 13 мая 2019, 11:51 — REGNUM  В акватории ОАЭ 12 мая два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих, передает агентство SPA.

По его словам, цель данной диверсии — подорвать свободу морского судоходства и безопасность поставок нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в ОАЭ заявили об актах саботажа в отношении четырех коммерческих судов в исключительной экономической зоне страны. Подробности инцидента не приводились, отмечалось лишь, что утечек топлива не было и никто не пострадал.

Читайте также: Власти ОАЭ заявили о диверсии на торговых судах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить