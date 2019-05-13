Власти одной из земель Австрии могут ввести «заповеди» для мигрантов

Вена, , 11:49 — REGNUM Власти одной из земель Австрии намерены определить каноны поведения для мигрантов. Прибывающие в Нижнюю Австрию беженцы должны будут подписать «Десять заповедей миграции», пишет газета Die Welt со ссылкой на источник в ответственном министерстве земли.

Каждый подающий заявление об убежище на территории Нижней Австрии обязан будет пройти курс, знакомящий с ценностями местного общества и подписать «заповеди». Одной из них будет обязанность быть благодарным по отношению к Австрии. Конкретные сроки, когда нововведение вступит в силу, еще не названы.

Напомним, действующее правительство Австрии с 2018 года принимает меры по ограничению приезда беженцев в страну. Одной из двух стоящих у власти партий является правая Австрийская партия свободы, выступающая против миграции.

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