Премьер-министра Литвы просит остаться и второй номер выборов президента

Вильнюс, , 11:37 — REGNUM Занявший второе место в первом туре на президентских выборах, прошедший во второй тур экономист Гитанас Науседа, себя называет «народным кандидатом», поскольку победил в 75% самоуправлений Литвы, сообщает корреспондент И ИА REGNUM сегодня, 13 мая. На пресс-конференции по итогам выборов, он назвал такой результат «знаком», который открывает ему определённые перспективы.

Он также выразил надежду на возможность разговора с действующим премьером Саулюсом Сквернялисом, который занял третье место. Как и его главный конкурент во втором туре Ингрида Шимоните, высказался против отставки премьера и правительства.

«Я руководствуюсь тем, что люди Литвы выдали мандат конкретной партии, которая сформировала правящее большинство, и это было сделано на полный срок полномочий. Точно было бы не очень солидно, если партия начнёт метаться и связывать свои перспективы нахождения во власти с другими выборами», — сказал Науседа.

Главной проблемой Литвы он назвал социальную разобщённость. Это, говорил Науседа, он чувствовал во время своих агитационных поездках по регионам.

Напомним, во второй тур выборов президента Литвы, которые состоятся 26 мая, прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните (31,13%) и экономист Гитанас Науседа (30,95%).