Общественник Якутии просит изменить федеральную антикоррупционную политику

Якутск, , 11:44 — REGNUM Пробелы в федеральном законе о государственной службе легализуют увольнение чиновников-антикоррупционеров. Такое мнение высказал руководитель общественного движения «Якутия — Наше мнение» Степан Петров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он считает, что пока в России не действуют формальные модели антикоррупционного поведения, когда после факта выявления коррупции должны следовать адекватные меры по их устранению.

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«Что происходит в реальности в наиболее типичной ситуации, когда чиновник становится свидетелем коррупционных правонарушений и сообщает об этом руководству и правоохранительным органам? В идеале коррупционные правонарушения должны быть расследованы, а виновные наказаны. Однако в России часто происходит наоборот. Коррупционные дела не расследуются, а вскрывшие коррупционные факты принципиальные чиновники просто увольняются с работы. Получается следующая ситуация: принципиальный чиновник, узнавший о коррупции, сообщает об этом в правоохранительные органы, а его увольняет коррумпированное начальство, искаженно применяя некоторые нормы закона о государственной службе. Правдорубов во власти в лучшем случае просто увольняют или вообще самих обвиняют в преступлениях и подвергают уголовному преследованию. А коррупция продолжает махрово процветать», — полагает общественник.

По мнению Степана Петрова, это снижает эффективность государственной антикоррупционной политики и деморализует население, «которое видит, что даже лица, облеченные властью, вступив в схватку с коррупционерами, проигрывают им».

Общественник провёл антикоррупционную экспертизу Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» и пришёл к выводу, что в этом законодательном акте есть пробел, позволяющий увольнять принципиальных чиновников, — пункт 10 части 1 статьи 17, которым установлен запрет государственным служащим делать публичные высказывания, суждения и оценки.

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«Положения данной нормы зачастую толкуются и применяются как запрет на все без исключения публичные высказывания, суждения и оценки, что влечёт за собой произвольное, необоснованное и неправомерное преследование (увольнение) добросовестных и принципиальных государственных служащих за публичные высказывания, суждения и оценки, сделанные в целях реализации интересов государства и общества», — говорится в тексте антикоррупционной экспертизы.

Её автор, Степан Петров, предлагает в целях устранения выявленных коррупциогенных факторов дополнить пункт 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» текстом следующего содержания:

«Кроме случаев, когда нарушение данного запрета: обусловлено реализацией государственных или общественных интересов; приводит к предотвращению ущерба государственным или общественным интересам; касается вопросов, затрагивающих проблемы социально-экономического развития, совершенствования работы органов государственной власти, борьбы с коррупцией и преступностью, иные общественно значимые темы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степан Петров озвучивал намерение уведомить назначенного прокурором Якутии Олега Нарковского о том, что ситуация с коррупцией в республике критическая, и в отношении региона необходимо принимать меры, аналогичные ранее реализованным в Дагестане.

«Я предполагаю, что коррумпированные высшие должностные лица Якутии насаждают на руководящие посты органов финансового контроля своих родственников или зависимых лиц, которые зачастую замалчивают факты коррупции, бездействуют и просто не передают материалы в правоохранительные органы при наличии признаков преступлений, становясь таким образом соучастниками коррупционных преступлений», — считает Степан Петров.

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