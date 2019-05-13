Гражданам США рекомендовали не ездить в Ирак

Багдад, , 11:35 — REGNUM Гражданам Соединённых Штатов стоит воздержаться от поездок в Ирак. Такую рекомендацию соотечественникам дали в посольстве США в Багдаде.

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«Посольство США в Багдаде информирует всех граждан США о повышенной напряженности в Ираке и о требовании проявлять бдительность», — говорится в сообщении, опубликованном накануне, 12 мая, на сайте дипмисии.

В посольстве рекомендуют не путешествовать в Ирак, избегать мест, где часто собираются граждане США, не привлекать к себе внимание и обращать внимание на своё окружение.

Предположительно, причиной для таких заявлений могла стать ситуация вокруг Ирана и угроза эскалации в регионе после решения Вашингтона об отправке ударной группы ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln в зону ответственности Центрального командования ВС США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США заявило об отправке авианосца и группы бомбардировщиков на Ближний Восток, чтобы усилить давление на Иран. Согласно сообщению Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), Иран якобы готовит нападение на американских военнослужащих, находящихся в регионе.

8 мая госсекретарь США Майк Помпео посетил столицу Ирака Багдад, где провёл встречу с премьер-министром станы. Основной темой для разговора была угроза безопасности Соединённых Штатов со стороны Ирана.

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