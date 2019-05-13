Лидер французских левых: «Идея взять Украину в НАТО — глупая провокация»

Марсель, Франция, , 11:59 — REGNUM Лидер социалистической партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон выступил против принятия Украины и Грузии в НАТО. Об этом он заявил во время предвыборного выступления в Марселе, сообщила 12 мая газета Le Figaro.

Политик назвал идею принятия Украины и Грузии в НАТО «грубой и глупой провокацией». Он объяснил избирателям, что в их интересах иметь депутатов, которые не будут участвовать в антироссийской пронатовской истерии, которая бушует в Европарламенте.

Меланшон парировал обвинения оппонентов, которые критикуют его за пророссийскую позицию:

«Для меня большая честь, когда меня сравнивают с «русским агентом», потому что я хочу мира», — заявил он.

Политик напомнил, что аналогичные обвинения сыпались в адрес лидера французских социалистов Жана Жореса, который был сторонником мира и выступал за переговоры с Германией накануне Первой Мировой войны.

Напомним, в НАТО заявили, что Украина будет и дальше получать поддержку, несмотря на смену власти в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Украина и дальше будет держать курс на вступление в ЕС и НАТО, а также не изменит своё отношение к так называемой «войне с Россией», о которой заявляют украинские политики.

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