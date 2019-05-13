Президент Южного Судана: формирование правительства надо отложить на год

Джуба, , 11:52 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир заявил, что формирование национального правительства должно быть отложено на год, несмотря на то, что дата 12 мая 2019 года была установлена в качестве крайнего срока.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Киир отметил, что с момента подписания мирного договора в сентябре прошлого года властям так и не удалось полностью прекратить гражданскую войну в стране и обучить и сформировать свои вооруженные силы.

Кроме того, президент Киир отклонил предложение лидера оппозиции Риека Мачара о формировании нового правительства страны в течение шести месяцев.

«Вместо шести месяцев, нам придется подождать целый год, поскольку с мая по сентябрь будет идти дождь, и будет невозможно доехать до другого места на машине», — объяснил Киир.

«Мы можем создать правительство в период с апреля по май следующего года», — добавил президент страны.