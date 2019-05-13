Визит Владимира Путина в Казань подтвердился, но будет коротким

Казань, , 11:27 — REGNUM Визитом в столицу Татарии Владимир Путин 13 мая 2019 года откроет серию совещаний по диверсификации военно-промышленного комплекса. Стало известно, что в программе визита лишь одно мероприятие — профильное совещание, которое пройдёт на Казанском авиастроительном заводе, где годом ранее президенту представили одну из разработок — достроенный из советских заделов Ту-160, который должен стать прообразом нового варианта этого стратегического ракетоносца — Ту-160М2. Сведения о визите подтвердила представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

По словам Галимовой, Владимира Путина встречает и сопровождает глава республики Рустам Минниханов, но о времени совещания известно лишь, что оно состоится днём 13 мая.

«По времени прилета сказать не могу, график передвижения президента страны по известным причинам (безопасности) не разглашается. Могу лишь сказать, что это будет днём», — цитирует Галимову издание «Бизнес-онлайн».

Известно, что на авиазаводе перед президентом отчитаются о ходе работ по беспилотной программе «Альтиус», работах по вертолету Ми-38.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с Казани будет открыта серия совещаний по военной тематике. Предыдущее прошло в конце ноября 2018 года. А прошлый визит в столицу Татарии у Владимира Путина состоялся в феврале 2019 года в рамках заседания президиума Государственного совета.

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