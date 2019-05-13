USAID выделит $2,5 млн на поддержку выборов в Киргизии

Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) выделит $2,5 млн на поддержку парламентских выборов в Киргизии, сообщает 13 мая RT.

Отмечается, что мероприятия нацелены в том числе на «укрепление доверия избирателей к общественному договору, обеспечения большей прозрачности деятельности избирательных штабов и партийных платформ».

В USAID добавили, что получить финансирование могут только «местные партнеры», то есть организации, зарегистрированные в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Киргизии состоятся в 2020 году. Ранее Государственный департамент США в своем очередном докладе отметил значительные достижения правительства Киргизии и гражданского общества в сфере прав человека.

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