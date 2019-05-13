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Казахстан планирует внести изменения в договор о правовой помощи с Турцией

Политика

Новая редакция договора предлагает расширить центральные уполномоченные органы Казахстана

Нур-Султан, 13 мая 2019, 11:23 — REGNUM  Казахстан планирует внести поправки в договор с Турцией о правовой помощи по гражданским делам, сообщает 13 мая агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство юстиции республики.

Новая редакция договора предлагает расширить центральные уполномоченные органы Казахстана, которые оказывают правовую помощь. В частности, центральными уполномоченными органами предлагается сделать верховный суд — по запросам, исходящих из судов и по ходатайствам о признании и исполнении решений судов и арбитражных органов, а также министерство юстиции — по запросам, исходящих из других органов юстиции и иных государственных органов.

В действующей редакции в качестве центрального органа со стороны Казахстана является только министерство юстиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта сенат Казахстана ратифицировал соглашение с Вьетнамом о взаимной правовой помощи. Нур-Султан заключил аналогичные договоры с 27 странами мира.

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