Демурин: присягнув националистам, Зеленский обострит гражданскую войну

Киев, , 11:17 — REGNUM Победа на выборах дала Владимиру Зеленскому шанс найти конструктивную альтернативу нынешнему разрушительному прозападному курсу украинской власти, но этой альтернативы не появится, потому что Зеленский зависим, а у его руководителей — другие задачи, отметил в понедельник, 13 мая, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания директора украинского «Института национальной памяти» Владимира Вятровича.

Как сообщалось ранее, Вятрович заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский начнет терять поддержку сограждан после вступления в должность, поскольку за него голосовали «самые разные люди», и любое его решение будет раскалывать его электорат.

Кроме того, Вятрович предложил Зеленскому «публично присягнуть на верность националистам», которые могут обрушиться на него с критикой в случае неподписания закона, ограничивающего использование любых языков, кроме украинского.

«Прозвучавший в Киеве призыв к Владимиру Зеленскому «присягнуть националистам» видится мне в качестве ещё одного предвестия обострения гражданской войны уже не только в Донбассе, но и на всей территории Украины. Электорат Зеленского, действительно, включает в себя людей самых разных политических и культурных взглядов, и это, в принципе, могло бы дать возможность поиска конструктивной альтернативы разрушительному прозападному курсу, проводимому группировкой, которую формально возглавляет Петр Порошенко. Но никакой конструктивной альтернативы не будет: Зеленский слишком зависим, а у его патронов совсем другие задачи.

В этих обстоятельствах, уверен, России стоило бы на официальном уровне максимально дистанцироваться от Украины, от её «политики», продолжая, естественно поддержку здоровых сил на контролируемой Киевом территории. Эта поддержка, однако, сработает не в ближайшее время. Украина продолжит скольжение в пропасть внутренних потрясений; смена так называемых «первых лиц» ничего в этом плане не изменила. Зеленский уже потерял и продолжает терять доверие проголосовавших за него нормальных украинцев, а его неизбежная «присяга» этнорадикалам лишь ускорит его фиаско и как политической фигуры, и как личности.

С учётом сказанного, остаётся порадоваться за граждан ДНР и ЛНР и пожелать, чтобы поддержка их с нашей стороны нарастала», — отметил Михаил Демурин.