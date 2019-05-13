ИГ* пообещало обзавестись провинцией на индийском субконтиненте

Нью-Дели, , 12:39 — REGNUM «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещало создать провинцию на индийском субконтиненте. Об этом 12 мая сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на заявление представителей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что намерены распространить свое влияние на индийский субконтинент. Они сообщили, что в Индии будет создана «Вилайя-е-Хинд», то есть «индийская провинция». Согласно указанному заявлению, террорист Ишфак Ахмед Софи, ликвидированный силами безопасности в индийском штате Джамму и Кашмир 10 мая, также был боевиком ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что впервые присутствие «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Индии было зафиксировано в штате Джамму и Кашмир летом 2016 года. В 2017 боевики, связанные с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начали осуществлять нападения на военных и силы безопасности в штате. В марте 2018 года три террориста «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в результате столкновения с правительственными подразделениями в городе Анантнаг, Джамму и Кашмир. Сообщается, что боевики были завербованы посредством Facebook.