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Оппозиция Индии: премьер-министр показал, как не надо руководить страной

Политика

Председатель «Индийского национального конгресса» Рахул Ганди подчеркнул: «В понимании Нарендры Моди, очевидно, работа премьер-министра состоит исключительно в том, чтобы произносить речи и давать комментарии»

Нью-Дели, 13 мая 2019, 14:13 — REGNUM  Председатель ведущей оппозиционной партии Индии «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рахул Ганди вновь выступил с критикой премьер-министра Индии Нарендры Моди накануне завершения всеобщих парламентских выборов в стране. Об сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар» со ссылкой на эксклюзивное интервью лидера ИНК.

В указанном интервью Рахул Ганди подчеркнул, что Нарендра Моди на своем примере продемонстрировал, «как не надо руководить страной». Председатель ИНК заявил: «Если управлять государственной машиной, не прислушиваясь к голосу народа, то вся страна будет функционировать неправильно». По мнению Рахула Ганди, бывший премьер-министр и выдающийся деятель «Индийского национального конгресса» Манмохан Сингх является «образцовым примером» председателя правительства, который мыслит стратегически ради блага страны. Председатель ИНК подчеркнул: «В понимании Нарендры Моди, очевидно, работа премьер-министра состоит исключительно в том, чтобы произносить речи и давать комментарии».

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Голосование будет завершено 19 мая.

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Зарубежная хроника
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