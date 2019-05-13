Оппозиция Индии: премьер-министр показал, как не надо руководить страной

Нью-Дели, , 14:13 — REGNUM Председатель ведущей оппозиционной партии Индии «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рахул Ганди вновь выступил с критикой премьер-министра Индии Нарендры Моди накануне завершения всеобщих парламентских выборов в стране. Об сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар» со ссылкой на эксклюзивное интервью лидера ИНК.

В указанном интервью Рахул Ганди подчеркнул, что Нарендра Моди на своем примере продемонстрировал, «как не надо руководить страной». Председатель ИНК заявил: «Если управлять государственной машиной, не прислушиваясь к голосу народа, то вся страна будет функционировать неправильно». По мнению Рахула Ганди, бывший премьер-министр и выдающийся деятель «Индийского национального конгресса» Манмохан Сингх является «образцовым примером» председателя правительства, который мыслит стратегически ради блага страны. Председатель ИНК подчеркнул: «В понимании Нарендры Моди, очевидно, работа премьер-министра состоит исключительно в том, чтобы произносить речи и давать комментарии».

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Голосование будет завершено 19 мая.