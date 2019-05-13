Нью-Дели, Индия, , 12:03 — REGNUM

12 мая в Индии завершился предпоследний шестой этап всеобщих парламентских выборов. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В рамках данного этапа голосование прошло в 59 избирательных округах по всей стране. Сообщается, что общая численность электората, имевшего право воспользоваться своим избирательным правом 12 мая, составила более 101,7 миллионов граждан Индии. Для проведения голосования было открыто 113 тысяч избирательных пунктов в штатах Бихар, Джаркханд, Западная Бенгалия, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, Харьяна, а также в столичном округе Дели. Представители центральной избирательной комиссии Индии отметили, что к 21:00 12 мая явка составила 63,48%. Наиболее высокие показатели продемонстрировала Западная Бенгалия, где явка составила 80%, а наименьшие — штат Уттар-Прадеш, где своим избирательным правом воспользовалось лишь 54% электората.

Отметим, что на данный момент всеобщие парламентские выборы состоялись уже в 89% избирательных округов Индии. Заключительный седьмой этап голосования пройдет 19 мая, когда выборы пройдут в оставшихся 59 избирательных округах. Сообщается, что результаты парламентских выборов будут объявлены 23 мая.