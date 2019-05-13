Отряд кораблей Северного флота России вошел в Норвежское море

Североморск, Мурманская область, , 11:11 — REGNUM Отряд кораблей Северного флота России во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» вошел в Норвежское море, сообщает 13 мая пресс-служба флота.

«Большой противолодочный корабль «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма» Северного флота вошли в южную часть Норвежского моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибытие судов на базу Североморск ожидается в конце текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее БПК Северного флота «Североморск» выполнял задачи дальнего похода в Индийском океане и Средиземном море, обеспечивая «безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей».

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