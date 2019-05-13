Понедельник, 13 Мая 2019 года
11:32:51 МСК

Отряд кораблей Северного флота России вошел в Норвежское море

Политика

Прибытие судов на базу Североморск ожидается в конце текущей недели

Североморск, Мурманская область, 13 мая 2019, 11:11 — REGNUM  Отряд кораблей Северного флота России во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» вошел в Норвежское море, сообщает 13 мая пресс-служба флота.

«Большой противолодочный корабль «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма» Северного флота вошли в южную часть Норвежского моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибытие судов на базу Североморск ожидается в конце текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее БПК Северного флота «Североморск» выполнял задачи дальнего похода в Индийском океане и Средиземном море, обеспечивая «безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей».

Читайте также: Военные Северного флота установили 22 рекорда в 2018 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить