Премьер Нарендра Моди поздравил народ Индии с годовщиной ядерных испытаний

Нью-Дели, , 11:45 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил народ Индии с годовщиной ядерных испытаний. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В своем аккаунте в Twitter Нарендра Моди высоко оценил «патриотизм и прозорливость» Атала Бихари Ваджпаи, который занимал пост премьер-министра Индии во время серии ядерных испытаний 1998 года. Премьер-министр подчеркнул, что именно «непоколебимая вера Ваджпаи в мастерство индийских ученых» позволила Индии добиться столь внушительных результатов в сфере разработки и производства ядерного оружия. По мнению Нарендры Моди, успех ядерных испытаний не был бы возможным без сильного политического лидерства Атала Бихари Ваджпаи.

Напомним, что 11 мая 1998 года в рамках специальной операции «Шакти» на полигоне Покхран, пустыня Тар, штат Раджастхан, состоялась серия успешных испытаний индийский ядерных бомб. Данные испытания стали вторыми в истории Индии. Впоследствии данный день был объявлен Национальным днем технологии.