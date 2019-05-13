Понедельник, 13 Мая 2019 года
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Глава МВД Индии: оппозиция обманула народ борьбой с бедностью

Политика

По мнению главы МВД Индии Раджнатха Сингха, оппозиционный «Индийский национальный конгресс» «заманивал избирателей» обещаниями искоренить бедность, однако не предпринимал никаких конкретных мер для достижения этой цели

Нью-Дели, 13 мая 2019, 12:59 — REGNUM  Министр внутренних дел Индии и лидер правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Раджнатх Сингх обвинил оппозиционную партию «Индийский национальный конгресс» в попытке обмана населения страны. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», с соответствующим заявлением деятель БДП выступил 12 мая на митинге в Каракате, штат Бихар.

В своей речи Раджнатх Сингх подчеркнул, что оппозиционный «Индийский национальный конгресс» находился у власти более 55 лет. По мнению главы МВД Индии, все премьер-министры, представлявшие ИНК, «заманивали избирателей» обещаниями искоренить бедность, однако никаких конкретных мер для достижения этой цели не предпринимали. Раджнатх Сингх отметил, что в годы правления «Индийского национального конгресса» лишь 15 из 100 рупий, выделенных на борьбу с бедностью, действительно были потрачены по назначению. Министр внутренних дел заявил, что правительство БДП во главе с премьер-министром Нарендрой Моди продемонстрировало свою готовность и способность покончить с этой проблемой раз и навсегда.

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Голосование завершится 19 мая.

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Зарубежная хроника
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