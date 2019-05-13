Греция и Кипр призвали ЕС оказать давление на Турцию

Анкара, , 12:50 — REGNUM Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, на пресс-конференции, проведенной после неофициального саммита глав государств-членов ЕС в румынском городе Сибиу, относительно осуществляемых Турцией вблизи Кипра геологоразведочных работ заявил: «ЕС нужно направить ясное послание против Турции».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Алексис Ципрас сказал: «Если Турция продолжит занимать позицию провокатора, ЕС должен предпринять необходимые меры. Вместо односторонних действий Турция должна сесть за стол переговоров со странами Средиземноморья». Лидер Республики Кипр Никос Анастасиадис также призвал ЕС предпринять совместные шаги против Турции.

Министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики, в свою очередь, опубликовало заявление, в котором указало: «Заявления, сделанные региональными и внерегиональными силами и касающиеся геологоразведочных работ, проводимых Турцией на собственном континентальном шельфе, не могут быть приняты».