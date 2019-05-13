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Президент Турции: цель Запада — уничтожить наши достижения за 17 лет

Политика

Президент Турции: «Цель тех, кто избрал мишенью нашу страну из-за решения Высшей избирательной комиссии, — уничтожить достижения нашего народа за последние 17 лет»

Анкара, 13 мая 2019, 11:43 — REGNUM  Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии ифтара (вечернее разговение) в Главном центре Фонда Единства, заявил: «Цель тех, кто избрал мишенью нашу страну из-за решения Высшей избирательной комиссии, — уничтожить достижения нашего народа за последние 17 лет, подорвать турецкую демократию. Это и является причиной системной коррумпированности, проявившейся на выборах 31 марта, точнее, того, что правонарушения в избирательных участках остались незамеченными».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган упомянул о том, что те, кто занимаются болтовней о мире, не видят для себя ничего зазорного в том, чтобы для простой защиты своих интересов залить кровью и слезами всё от Йемена до Ливии. Турецкий лидер продолжил: «Те, кто разглагольствуют о свободе и правосудии, не говорят ни слова про виселицы, поставленные путчистами в Египте, даже наоборот, страны — члены ЕС могут садиться с ас-Сиси за один стол переговоров по его приглашению и обсуждать, что они сделают в будущем». Глава турецкого государства добавил: «Это двуличие проявляется от зверского убийства журналиста Джемаля Хашогги до омерзительного теракта в Новой Зеландии». Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что при выборе между фундаментальными человеческими ценностями и собственной выгодой предпочтения стран Запада, не прошедших испытание искренностью, всегда связаны или с нефтью, или с деньгами.

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Зарубежная хроника
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