Президент Турции подверг критике угрозы США о введении санкций

Анкара, , 12:22 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя тему отношений с партнерами по НАТО, подверг критике угрозы США о возможности введения санкций в отношении Турции и заявил: «Разговоры о санкциях в отношении члена НАТО и стратегического партнера по НАТО вызывают недоумение». Он также добавил: «Как для члена НАТО для нас неприемлемы ошибочные действия по отношению к Турции других членов НАТО».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии ифтара (вечернее разговение) в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития. Глава турецкого государства, в частности, коснулся ситуации в регионе Восточного Средиземноморья. По словам турецкого лидера, стабильность на Кипре и в Восточном Средиземноморье возможна только при соблюдении законных прав и интересов Турции и Северного Кипра.

Говоря о перспективах вступления Турции в ЕС Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что членство в ЕС было и продолжает оставаться стратегической целью внешней политики Турции. При этом Президент выразил сожаление в связи с неискренней и неконструктивной позицией союза по данному вопросу. Затронув тему ближневосточного урегулирования, турецкий лидер призвал международное сообщество к более чувствительному и активному подходу к проблеме Палестины и Иерусалима. По его словам, противоречащие нормам международного права действия Израиля еще более усложняют решение палестинского вопроса, который он назвал «кровоточащей раной Ближнего Востока».