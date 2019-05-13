Мэрия Якутска сэкономит, не покупая акции городского «Водоканала»

Якутск, , 11:07 — REGNUM Руководством горадминистрации Якутска принято решение не тратить 100 млн рублей из городского бюджета на выкуп акций АО «Водоканал». Об этом сегодня, 13 мая заявила мэр столицы Якутии Сардана Авксентьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации Якутия.инфо, глава Якутска сказала на совещании, что сэкономленные таким образом 100 млн рублей будут направлены на более насущные нужды города. Изменения, связанные с тем, что акции «Водоканала» не будут выкупаться, внесут в бюджет города.

Читайте также: Мэр Якутска пресекла финансирование показа балета «Корсар»

"Мы посовещались и решили, что в сложившейся ситуации мы пока не можем выкупать акции ОАО «Водоканал». Поставим вопрос о том, чтобы перенаправить эти 100 миллионов на другие более насущные вопросы», — отметила Сардана Авксентьева.

30 млн рублей потратят на ямочный и внутриквартальный ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, 10 млн — на экспертизу промышленной безопасности бесхозных сетей.

«Также городу необходимо изыскать средства на аварийно-восстановительные работы по наружному освещению. Направим средства на озеленение, кроме того — на ремонт на площади Победы. Часть средств будет выделена на исполнение судебных решений, около 12 миллионов — на закупку спецтехники на уборку тротуаров. Помимо прочего, предусмотрим 26 миллионов на работы в школах № 6, № 15, в Табагинской школе, в ДЮСШ-1», — сказала также Сардана Авксентьева.

Читайте также: Якутск сэкономит 800 тыс. рублей, отказавшись от визита шубного модельера

Выкупать акции «Водоканала» мэрия должна была в соответствии с соглашением, заключённым с компанией. По нему из бюджета ранее уже было перечислено 100 млн рублей — 30 в 2017 году и 70 — в 2018-м.

«Изначально решение о выкупе акций было принято под предлогом того, что тем самым город как бы вносит свою часть за расходы на водоочистные сооружения. Однако отметим, что каждый горожанин и каждое предприятие итак платят деньги «Водоканалу» по тарифу. Поэтому город в принципе «Водоканалу» ничего не должен», — поясняет Якутия.инфо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сардана Авксентьева уже пресекла выделение 1,5 млн рублей на постановку балета «Корсар», 800 тыс. — на визит в Якутск шубного модельера, заказ банкетов на 1,1 млн рублей. С начала 2019 года экономия мэрии Якутска составила 48 млн рублей, которая была достигнута в основном благодаря отсутствию трат на информационную деятельность горадминистрации.