Турция помогает йеменцам в священный месяц Рамадан

Анкара, , 12:44 — REGNUM Турецкий Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (İHH) оказывает помощь вынужденным переселенцам в Йемене. Представитель İHH на Ближнем Востоке Мухаммед Фарук Озтюрк сообщил, что фонд на протяжении священного месяца Рамазан окажет помощь жителям около 120 стран и регионов. В йеменских городах Сейюн, Мариб и Джевф среди нуждающихся распределены продовольствие и детское питание.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фарук Озтюрк заявил, что среди вынужденных переселенцев, покинувших свои дома из-за продолжающихся боев и нашедших убежище в лагерях в районе Аль-Хазм в Джевфе, Марибе и Сейюне, распределены 950 продовольственных посылок с мукой, рисом, сахаром, хурмой, маслом и консервами. По словам представителя фонда, среди 400 семей также распределено жертвенное мясо, а также, в рамках помощи, для 2350 человек был организован ифтар (вечернее разговение). Он добавил, что на протяжении Рамадана среди жителей Йемена будут распределены 3 тысячи продовольственных посылок и организованы ифтары на 10 тысяч человек.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансараллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдаллаха Салеха, а с другой — правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади. С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.