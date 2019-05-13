Рада может не подчиниться указу Зеленского о роспуске — эксперт

Киев, , 11:00 — REGNUM У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского нет юридических оснований для роспуска парламента. Об этом 13 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

«Юридических оснований нет. У нас существует коалиция, отсутствие которой никто не доказал. Отсутствие коалиции официально подтверждает спикер парламента. После этого дается 30 дней для формирования новой. Есть четкий порядок роспуска парламента. Так распускался парламент в 2014 году. Если будут указы или схемы, они однозначно будут сомнительного юридического качества. Или задним числом будут признавать отсутствие коалиции через мутные решения суда», — сказал Загородний.

Он сообщил, что в Раде мало заинтересованных в досрочном роспуске парламента после заявлений беглого олигарха Игоря Коломойского о необходимости национализации некоторых активов.

«Кто заинтересован? Только финансово-промышленная группа, которая стоит за Зеленским. Больше заинтересованных пока нет, особенно после прозрачных намеков Коломойского, что нужно национализировать чьи-то активны. Мы понимаем чьи активы имеются в виду. Там уже точно услышали и знают, о чем идет речь», — добавил Загородний.

При этом он не исключает, что парламент и правительство проигнорируют указ Зеленского о роспуске парламента.

«Я не исключаю, что это может стать первым указом, который может быть де-факто проигнорирован и подорвет шаткое положение Зеленского. Все поймут, что за ним ничего кроме пустоты нет… Не знаю, кто там из умных посоветовал Зеленскому шантажировать Верховную Раду, когда в своем видеообращении он смешал с го***м всех депутатов, заявив, что они не хотят работать, держаться за кресла. Хотя треть парламента, в принципе, нормально относилась к Зеленскому и была готова с ним сотрудничать. После таких заявлений у Зеленского резко уменьшилось количество сторонников в парламенте», — добавил Загородний.

Эксперт напомнил, что премьер-министр Владимир Гройсман выступил против роспуска парламента.

«От него зависит основной вопрос: финансировать выборы кто будет? Гройсман может ссылаться на то, что в государственном бюджете деньги предусмотрены на срочные выборы. Т. е. деньги должны появиться в середине июля. А на досрочных выборов нужно голосование парламента. Это коллизия», — подытожил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая Зеленский потребовал от парламента назначить дату инаугурации на 19 мая, чтобы прекратить кадровую деятельность президента Петра Порошенко.

«Уважаемые депутаты. Надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли текста депутатской присяги — выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока вы действуете исключительно в своих интересах: боитесь роспуска Рады и затягиваете назначении даты инаугурации. И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается протолкнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей Верховного Суда, среди которых юрист «Рошена», судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово… Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит, что готов подставить плечо, а сам держит две фиги в кармане», — возмутился Зеленский.

При этом он сравнил Порошенко с вороватым туристом в египетском отеле, которому еще предстоит пройти «таможню и паспортный контроль». Он также призвал депутатов назначить инаугурацию на 19 мая.