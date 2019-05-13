Премьер-министр Пакистана отверг проект соглашения с МВФ

Исламабад, , 11:59 — REGNUM 12 мая премьер-министр Пакистана Имран Хан отверг представленный ему проект «технического соглашения» о кредитной программе с МВФ (Международный валютный фонд).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр объяснил свое решение тем, что условия сделки «слишком жесткие» для Пакистана. Ранее премьер-министр выразил озабоченность по поводу того, что из-за кредитной программы пакистанскому народу придется нести огромное бремя новых налогов. Неуступчивость Имрана Хана развенчала ранние сообщения о том, что Исламабад готов подписать соглашение с делегацией МВФ. В коротком сообщении министерства финансов страны, опубликованном ночью отмечается, что «был достигнут значительный прогресс», однако переговоры будут продолжаться. Известно, что Пакистан пошел на значительные уступки, отказавшись от большинства налоговых послаблений и приняв плавающий обменный курс рупии, однако страну по-прежнему не устраивает требование МВФ повысить ключевую ставку.

Напомним, что Пакистан надеется получить кредит МВФ для спасения страны от кризиса дефицита платежного баланса. Несмотря на займы, выделенные правительствами ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии, страна все еще нуждается в 6−7 миллиардах долларов для обслуживания внешнего долга и пополнения валютных резервов.