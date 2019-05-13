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МИД Пакистана: в стране есть элементы против экономического коридора с КНР

Политика

Шах Мехмуд Куреши признал наличие в стране оппозиции инфраструктурным проектам с Китаем

Исламабад, 13 мая 2019, 13:12 — REGNUM  12 мая министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что в стране есть элементы, которые противостоят созданию Китайско-пакистанского экономического коридора.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр назвал эти «элементы» не только критиками инфраструктурных проектов с КНР, но и противниками «стабильности в Пакистане». По словам министра, правительству партии «Движение за справедливость» приходится работать в непростых условиях, сталкиваясь с постоянным противодействием и давлением. Министр также не преминул оправдаться за нынешнюю тяжелую экономическую ситуацию. Куреши отметил, что правительство узнало об «истинном размере» фискального дефицита «только после начала работы».

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор — это инфраструктурный проект, который является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь». Коридор соединяет Синьцзян-Уйгуйрский автономный округ КНР с глубоководным портом Гвадар на пакистанском побережье Аравийского моря.

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Зарубежная хроника
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