МИД Пакистана: в стране есть элементы против экономического коридора с КНР

Исламабад, , 13:12 — REGNUM 12 мая министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что в стране есть элементы, которые противостоят созданию Китайско-пакистанского экономического коридора.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр назвал эти «элементы» не только критиками инфраструктурных проектов с КНР, но и противниками «стабильности в Пакистане». По словам министра, правительству партии «Движение за справедливость» приходится работать в непростых условиях, сталкиваясь с постоянным противодействием и давлением. Министр также не преминул оправдаться за нынешнюю тяжелую экономическую ситуацию. Куреши отметил, что правительство узнало об «истинном размере» фискального дефицита «только после начала работы».

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор — это инфраструктурный проект, который является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь». Коридор соединяет Синьцзян-Уйгуйрский автономный округ КНР с глубоководным портом Гвадар на пакистанском побережье Аравийского моря.