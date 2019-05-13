Пакистан приостановил строительство газопровода с Ираном из-за санкций США

Исламабад, , 12:25 — REGNUM 12 мая Пакистан уведомил иранскую сторону, что останавливает работу над проектом газопровода между двумя странами.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», исполнительный директор пакистанской компании «Interstate gas systems» Мабин Сулат заявил, что компания направила в Тегеран письменное уведомление о прекращении работ на пакистанском участке. Пакистанское информационное агентство связывает решение правительства с антииранскими санкциями США, введенными администрацией Дональда Трампа. По словам Мабина Сулата, у Исламабада и Тегерана есть время до августа, чтобы уладить юридическую сторону «развода». В феврале этого года иранская сторона предупредила Пакистан, что если он не завершит строительство трубопровода на своем участке в срок, Тегеран будет вынужден обратиться в международный арбитраж.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявлял, что Исламабад заинтересован в строительстве газопровода с Ираном и завершит его, невзирая на санкции США.