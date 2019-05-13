На Алтае дан старт конкурсу по отбору управленческих кадров

Горно-Алтайск, , 10:58 — REGNUM В условиях кадрового голода и необходимости менять управленческую команду, почти 13 лет руководившую Республикой Алтай, врио губернатора Олег Хорохордин объявил о старте проекта, получившего название «Команда развития Республики Алтай» или просто «Команда РАзвития». Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного сегодня, 13 мая, на сайте региона.

Известно, что оператором кадрового резерва выступит Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По словам Олега Хорохордина, её специалисты уже прибыли в регион для организационного и методического сопровождения.

«В «Команду РАзвития» попадут только перспективные и квалифицированные участники отбора, которые продемонстрируют наилучшие результаты, покажут свои знания, навыки, компетенции и, конечно, готовность работать. Любые манипуляции по родственным или еще каким-либо связям, будут полностью исключены», — заявил врио губернатора Республике Алтай.

Принимать заявки от всех желающих принять участие в конкурсе по отбору управленческих кадров начнут 20 мая.

По оценке декана факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Ильи Шебуракова, проект «Команда РАзвития» позволит привлечь жителей, обладающих профессиональными и личностными качествами, к решению управленческих задач в системе государственного и муниципального управления.

Напомним, схожий кадровый проект под названием «Забайкальский призыв» проводит врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов. По задумке забайкальского правительства, он выполнит важную функцию: запустит процесс непрерывного повышения управленческих компетенций и конкурентоспособность кадров в Забайкалье.

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