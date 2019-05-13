Понедельник, 13 Мая 2019 года
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Правительство Пакистана не достигло экономических целей на 2018/19

Политика

Темпы экономического роста оказались гораздо ниже запланированных

Исламабад, 13 мая 2019, 12:47 — REGNUM  12 мая национальный комитет счетов Пакистана подвел итоги экономического развития страны в 2018/2019 финансовом году.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», комиссией был сделан общий вывод: правительству не удалось достичь поставленных целей в области экономического развития. Так, в 2018—2019 финансовом году прирост ВВП составил всего 3,29%, тогда как правительство ставило перед собой амбициозную цель — 6,2%.

Примечательно, что целевых темпов прироста не удалось достичь во всех ключевых секторах экономики. Так рост сельского хозяйства так и не превысил один процент (цель 3,8%), а промышленность не достигла желаемых 7,6%. Сфера услуг, на которую в правительстве возлагали большие надежды, вместо 6% показала прирост всего в 4%. Таким образом, экономический кризис, связанный с дефицитом платежного баланса, не позволил Исламабаду поддерживать высокие темпы экономического роста.

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Зарубежная хроника
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