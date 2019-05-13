Победитель первого тура выборов президента Литвы не хочет отставки премьера

Вильнюс, , 10:53 — REGNUM Победитель первого тура на выборах президента Литвы Ингрида Шимоните, за которую проголосовало 31,13% избирателей, начинает искать избирателей среди сторонников других кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 мая. Так можно интерпретировать её заявление о том, что она «сработалась» бы с занявшим третье место премьером Саулюсом Сквернялисом, если тот передумает и не будет уходить в отставку.

«Не знаю, что сегодня будет говорить Саулюс Сквернялис, после того, как он поговорил со своей женой, но считаю, что разъяснение Конституционного суда очень ясное: если в парламенте осталось такое же самое большинство, то президент обязан выдвигать кандидатуру того же премьера», — сказала Шимоните сегодня во время пресс-конференции по итогам выборов, таким образом оставив возможность премьеру «передумать» и не уходить в отставку, как он это обещал в случае провала на выборах.

«Всё же, если все эмоции утихнут, а крестьяне-зелёный посчитают, что большинство такое же, а доверие — к тому же самому премьеру, думаю, что мне с Саулюсом Сквернялисом действительно удастся сработаться», — добавила она.

Напомним, во второй тур выборов президента Литвы, которые состоятся 26 мая, прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните (31,13%) и экономист Гитанас Науседа (30,95%).