Байконур, Казахстан, , 10:53 — REGNUM

Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила назначение Нуржана Рахметова прокурором Байконура, сообщает 13 мая агентство «КазТАГ».

Отмечается, что Рахметов ранее занимал должность старшего помощника генерального прокурора группы коммуникаций аппарата генпрокурора.

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео с участием человека, похожего на бывшего прокурора Байконура Азамата Баянбайулы. Позднее прокурор подтвердил свое участие в видео. На видео показано, как высокопоставленное должностное лицо находится в многочисленной компании девушек.

В отношении Баянбайулы была инициирована служебная проверка. Сам бывший прокурор заявил, что был приглашен на день рождения и покинул гостей спустя 15 минут после прихода.