ООН высоко оценила гуманитарные усилия Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 12:36 — REGNUM В Женеве состоялось совещание финансовых доноров, поддерживающих Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), на котором были высоко оценены усилия Саудовской Аравии по оказанию чрезвычайной помощи на сумму несколько миллиардов долларов. Делегацию королевства на совещании возглавлял заместитель генерального директора Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций им. короля Салмана Акиль ибн Джумбан аль-Гамиди. Об этом сообщает саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat.

Во время встречи, председателем которой был представитель Ирландии, аль-Гамиди в своем выступлении подчеркнул важность гуманитарной помощи, полученной Суданом от властей Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам представителя королевства, размер помощи составил свыше трех миллиардов долларов, включая 500 миллионов долларов депозита Центральному банку Судана. Эти средства пойдут на укрепления финансового положения Судана, снижение давления на национальную валюту и достижение стабильности обменного курса. Аль-Гамиди подчеркнул, что остаток средств будет потрачен на удовлетворение насущных потребностей суданского народа в продовольствии, лекарствах и топливе.