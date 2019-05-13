Франция и Бахрейн договорились о военной координации в Персидском заливе

Манама, , 12:05 — REGNUM В рамках своего официального визита в Париж король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась в Елисейском дворце. Монарха сопровождала делегация из числа бахрейнских министров, которые также провели двусторонние встречи со своими французскими коллегами. Стороны обсудили ряд региональных проблем и подчеркнули необходимость принятия согласованных военных действий по преодолению существующих кризисов и проявлений нестабильности в Персидском заливе. Об этом сообщает бахрейнское информационное агентство BNA.

Лидеры отметили важность борьбы с терроризмом и пресечение любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Король Хамад и президент Макрон также обсудили двустороннее сотрудничество, заявив о стремлении обеих сторон к дальнейшему укреплению французско-бахрейнских отношений путем подписания многочисленных меморандумов о взаимопонимании и соглашений в различных областях. В завершении визита главы Бахрейна и Франции подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной сфере и меморандумы о взаимопонимании в нескольких областях, включая подготовку врачей-специалистов из Бахрейна во Франции.