ЕС поддержал решение ООН продлить миссию в Западной Сахаре

Тифарити, , 12:08 — REGNUM Европейский Союз приветствовал резолюцию Совета Безопасности № 2468 по Западной Сахаре, в рамках которой было принято решение продлить мандат миротворческой миссии ООН в регионе на шесть месяцев. Марокканское информационное издание MAP отмечает, что представители ЕС заявили о своем удовлетворении деятельностью спецпосланника ООН в Западной Сахаре Хорста Кёлера, а также содержанием и целью резолюции, которая была одобрена 13 членами СБ ООН, включая четырех постоянных членов Совета.

Сообщается, что миротворческой миссии поручено следить за текущим развитием событий на территории Западной Сахары, а также проводить работу по укреплению доверия и выработке компромиссов с целью запуска процесса переговоров между конфликтующими сторонами. В тексте резолюции подчеркивается важность предотвращения усугубления ситуации и достижения полного политического урегулирования в Западной Сахаре.

Стоит отметить, что из 15 государств-членов СБ ООН лишь Южная Африка, которая является сторонницей независимости народа сахрави и союзницей Фронта ПОЛИСАРИО, выступила против принятия данной резолюции. Представитель ЮАР в ООН Джерри Маджила охарактеризовал ее как «предвзятую», отметив, что «африканские проблемы вновь решаются за пределами самого континента».