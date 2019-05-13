В ЕС подтвердили визит госсекретаря США в Брюссель

Брюссель, , 10:44 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сегодня, 13 мая, прибудет с кратким незапланированным визитом в Брюссель для переговоров с Европейским союзом по Ирану, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Мы получили ночью сообщение об изменении плана поездки госсекретаря Помпео, который прибудет в Брюссель в первой половине дня», — заявила Могерини журналистам.

По ее словам, позиция Брюсселя по Ирану неизменна, Евросоюз выступает за сохранение ядерной сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об отмене запланированного на 13 мая визита госсекретаря США Майка Помпео в Москву для встречи с сотрудниками американского посольства и представителями делового сообщества Соединенных Штатов. В Госдепе сообщили, что 13 мая Помпео отправится в Брюссель, где проведёт переговоры с представителями Евросоюза по Ирану.

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