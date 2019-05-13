Понедельник, 13 Мая 2019 года
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Мадуро назвал координатора попытки переворота 30 апреля в Венесуэле

Политика

Им оказался бывший начальник венесуэльской разведки

Каракас, 13 мая 2019, 12:01 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о наличии доказательств сотрудничества бывшего директора Боливарианской Службы Разведки (Sebin) Мануэля Рикардо Кристофера с ЦРУ. Об этом сообщил венесуэльский канал Telesur.

В прямом эфире Мадуро назвал бывшего директора Sebin главным координатором неудавшейся попытки государственного переворота 30 апреля: «Расследование показало, что Кристофер более года работал на ЦРУ до момента снятия с должности и задержания».

Таким образом, появился третий основной фигурант в деле о попытке переворота, наряду с самопровозглашённым президентом Хуаном Гуайдо и оппозиционным политиком Леопольдом Лопесом, укрывающимся в посольстве Испании.

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Зарубежная хроника
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