Мадуро назвал координатора попытки переворота 30 апреля в Венесуэле

Каракас, , 12:01 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о наличии доказательств сотрудничества бывшего директора Боливарианской Службы Разведки (Sebin) Мануэля Рикардо Кристофера с ЦРУ. Об этом сообщил венесуэльский канал Telesur.

В прямом эфире Мадуро назвал бывшего директора Sebin главным координатором неудавшейся попытки государственного переворота 30 апреля: «Расследование показало, что Кристофер более года работал на ЦРУ до момента снятия с должности и задержания».

Таким образом, появился третий основной фигурант в деле о попытке переворота, наряду с самопровозглашённым президентом Хуаном Гуайдо и оппозиционным политиком Леопольдом Лопесом, укрывающимся в посольстве Испании.