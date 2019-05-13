США осудили применение насилия албанской оппозицией в ходе митинга

Тирана, , 12:24 — REGNUM Посольство США в Тиране осудило применение албанской оппозиции 11 мая насилия в ходе митинга, прошедшего в тот же день.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi» приводит текст заявления посольства:

«Посольство США осуждает насилие, имевшее место в ходе сегодняшнего протеста. Заявленная цель оппозиции — укрепление демократии в Албании — резко противостоит насилию, примененному сегодня протестующими. Насилие глубоко антидемократично и должно быть прекращено. Руководитель протеста ответственны за восстановление спокойствия. Призываем все стороны проявить сдержанность».

Напомним, 11 марта в столице Албании Тираны прошел 12-ый по счету митинг оппозиции. Протестующие метали в здания парламента и правительства коктейли Молотова. Полиция разогнала митинг с использованием слезоточивого газа и водометов.

Оппозиция анонсировала проведение нового митинга в понедельник 13 мая.