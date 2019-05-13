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МИД РФ дал уточнения по визиту Помпео в Россию

Политика

Переговоры с главой МИД РФ намечены на 14 мая

Москва, 13 мая 2019, 10:30 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоится в Сочи, куда Помпео прибудет 14 мая. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Да, он сразу прилетит в Сочи… завтра ближе к переговорам», — приводит ТАСС слова дипломата.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об отмене запланированного на 13 мая визита госсекретаря США Майка Помпео в Москву. В российской столице он должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата, а также встретиться с сотрудниками посольства США и представителями американского делового сообщества.

По информации представителя Госдепартамента, вместо визита в Москву 13 мая Помпео отправится в Брюссель, где проведёт переговоры с представителями Евросоюза по Ирану.

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Российско-американские отношения
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