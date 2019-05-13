ГПУ расследует возможное вмешательство Порошенко в дело «Приватбанка»

Киев, , 10:39 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала расследование по факту возможного вмешательства действующего президента Украины Петра Порошенко и главы Национального банка Украины Якова Смолия в дело о признании незаконной национализации «Приватбанка», сообщило 13 мая издание «Украинская правда».

Следователи дадут оценку высказываниям руководства страны, прозвучавшим во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 18 апреля 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее судьи Окружного административного суда Киева заявили о давлении со стороны Порошенко и обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности президента Украины, министра юстиции и главу национального банка страны.

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