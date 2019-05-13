Чита, Забайкальский край, , 10:19 — REGNUM

Власти Забайкальского края известили сегодня, 13 мая, о новых кадровых ротациях в региональном правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С 13 мая и до назначения заместителя председателя правительства Забайкальского края — руководителя администрации Агинского Бурятского округа обязанности руководителя администрации округа будет исполнять Билигма Будаева. Бато Доржиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — отмечается в официальном сообщении.

Также врио губернатора Забайкалья Александр Осипов назначил Сергея Нехаева исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства — руководителя администрации губернатора Забайкальского края. Напомним, до этого экс-вице-губернатор Приморья занимал должность заместителя председателя правительства — руководителя администрации губернатора Забайкальского края.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, первые отставки в новом правительстве Забайкалья начались в начале декабря 2018 года. Спустя месяц после назначения временно исполняющим обязанности губернатора региона бывшего московского чиновника, замминистра по делам Дальнего Востока Александра Осипова.

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Для оптимального подбора состава новой команды объявлен «Забайкальский призыв». По оценке Александра Осипова, реализация этого кадрового проекта выполняет важную функцию: запускает процесс непрерывного повышения управленческих компетенций и конкурентоспособности кадров в Забайкалье.