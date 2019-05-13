Экс-министр обороны Великобритании указал Мэй на «грубую ошибку»

Лондон, , 10:12 — REGNUM Экс-министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подверг критике политически «наивного» премьер-министра Соединённого Королевства Терезу Мэй из-за переговоров с оппозицией. Об этом сообщает The Mail on Sunday.

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Политик отмечает, что многие члены Консервативной партии воспринимают главу правительства как человека, который участвует в переговорах с врагом. По его словам, даже если лейбористы согласятся на сделку и объявят о достижении договорённостей двумя партиями, «ситуация завершится плачевно».

Мэй инициировала дискуссии с оппозицией, чтобы заручиться поддержкой депутатов в палате общин и провести через парламент соглашение с Евросоюзом об условиях выхода. Ранее эту сделку парламент отвергал трижды. Уильямсон отметил, компромисс с лейбористами только усилит враждебность к Мэй со стороны консерваторов.

«Для любого премьер-министра является грубой ошибкой нежелание понимать, что план не сработает, а продолжать настаивать на нем — фатально», — заявил политик.

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Военные планы и критика Мэй стоили Уильямсону кресла министра — Times

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила министра обороны Гэвина Уильямсона в отставку. Как сообщило The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве и руководстве Консервативной партии, к этому привела критика Мэй из-за её здоровья. До премьер-министра дошли слова Уильямсона о её неспособности руководить правительством из-за заболевания диабетом. Бывший министр, рассказали источники, в частной беседе высказывал мнение, что Мэй стоит покинуть свой пост.

Кроме того, доверие Мэй к Уильямсону поколебало его стремление отправить британских военных за рубеж для непосредственного участия в боевых действиях.