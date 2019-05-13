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Канцлер Австрии: «ЕС находится в постоянном состоянии кризиса»

Политика

Канцлер Австрии Себастьян Курц призывает подписать новый договор о реформе ЕС с четкими правилами для членов союза

Канцлер Австрии: «ЕС находится в постоянном состоянии кризиса»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Евросоюз

Вена, 13 мая 2019, 10:10 — REGNUM  Европейский союз (ЕС) должен заключить новый договор вместо действующего с 2007 года Лиссабонского договора. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью греческому порталу SLpress12 мая.

«На мой взгляд, в последние годы ЕС находится в постоянном состоянии кризиса. Договор ЕС, на основании которого мы можем работать, был заключен еще до этих кризисов. Также он дает слишком мало инструментов, чтобы реагировать на эти кризисы», — заявил канцлер.

«Я считаю, ЕС нуждается в большем порядке. Это значит: необходимы более четкие правила игры и четкие санкции в случае нарушений. Если государства находятся в долгах, угрожают евро, не регистрируют и не останавливают нелегальных мигрантов, а просто пропускают их в Центральную Европу, или когда государства ставят под сомнения демократию и верховенство закона», - пояснил он.

Напомним, Лиссабонский договор «о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества» был подписан в декабре 2007 года. Он должен был заменить не вступившую в силу Конституцию ЕС и внести изменения в действующие соглашения о Европейском союзе в целях реформирования системы управления ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австрии предложили ЕС отказаться от использования атомной энергии.

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