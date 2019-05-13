Индонезия может стать 4-й по величине экономикой в мире — посол Британии

Джакарта, , 10:03 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии, Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточном Тиморе Моаззам Малик заявил, что Индонезия может стать развитой страной в 21-м веке и 4-й по величине экономикой в мире к 2030 году, сообщает Antaranews.

«За последние 70 лет Индонезия претерпела огромные преобразования. В настоящее время по валовому внутреннему продукту (ВВП) Индонезия занимает 16-е место в мире и является членом G-20», — заявил посол во время мероприятия по посадке деревьев в Джакарте в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Великобританией и Индонезией.

Великобритания, продолжил он, хотела бы, чтобы Индонезия максимально использовала потенциал, чтобы стать развитой страной.

«Индонезия может стать примером для развивающихся стран и источником вдохновения для всего мира, включая Великобританию», — отметил Моаззам Малик, добавив, что для этого все составляющие индонезийского общества должны напряженно работать во всех областях, особенно в сфере образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор департамента коммуникаций Банка Индонезии Онни Виджанарко заявил, что экономический рост Индонезии в первом квартале 2019 года составил 5,07%, сохранив позитивную динамику.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост экономики Индонезии в первом квартале 2019 года составил 5,07%