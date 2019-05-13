Лидер ХДС опровергла слухи о возможной досрочной отставке Меркель

Берлин, , 09:49 — REGNUM Председатель германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергла информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена досрочно уйти со своего поста. Об этом Крамп-Карренбауэр рассказала в интервью газете Welt am Sonntag.

«Для себя я исключаю то, что буду прилагать усилия для преднамеренной смены (власти)», — заявила Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, ХДС к осени следующего года представит свою предвыборную программу и осенью того же года определится с кандидатом в канцлеры.

Как сообщало ИА REGNUM, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заменила Ангелу Меркель в роли председателя ХДС в декабре 2018 года. Теперь у нее как у лидера ведущей партии страны есть наибольшие шансы стать следующим канцлером в Германии в 2021 году.

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