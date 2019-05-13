Понедельник, 13 Мая 2019 года
10:01:03 МСК

Лидер ХДС опровергла слухи о возможной досрочной отставке Меркель

Политика

«Христианско-демократический союз» определится с кандидатом в канцлеры осенью 2020 года

Берлин, 13 мая 2019, 09:49 — REGNUM  Председатель германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергла информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена досрочно уйти со своего поста. Об этом Крамп-Карренбауэр рассказала в интервью газете Welt am Sonntag.

«Для себя я исключаю то, что буду прилагать усилия для преднамеренной смены (власти)», — заявила Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, ХДС к осени следующего года представит свою предвыборную программу и осенью того же года определится с кандидатом в канцлеры.

Как сообщало ИА REGNUM, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заменила Ангелу Меркель в роли председателя ХДС в декабре 2018 года. Теперь у нее как у лидера ведущей партии страны есть наибольшие шансы стать следующим канцлером в Германии в 2021 году.

Читайте также: Уход Меркель не помог ХДС выбраться из кризиса — опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить