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Правящая партия ЮАР одержала победу в парламентских выборах

Политика

Партия получила меньше поддержки избирателей, чем в предыдущих выборах. Граждане страны обвиняют партию в нерешительных действиях по решению актуальных проблем

Кейптаун, 13 мая 2019, 09:41 — REGNUM  Правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» (ANC) получила большинство мест в парламенте, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление избирательной комиссии от 11 мая.

По информации издания, ANC получила 57,5% мест в парламенте. Это позволит действующему президенту Сириллу Рамафосе возглавлять страну следующие пять лет.

Однако партия получила меньше поддержки, по сравнению с предыдущими выборами. Из 400-местного парламента в 2019 году ANC получила 230 мест. Ранее партия располагала 249 местами. ANC обвиняют в нерешительных действиях по борьбе с коррупцией, безработицей и расовой неравноправности в жилищном строительстве, сфере услуг и распределении земли.

Оппозиционная партия «Демократический альянс» также получила меньше мест — 84 против 89. Левая партия «Борцы за экономическую свободу» заручилась большей поддержкой избирателей и ее депутаты заняли 44 места, в то время как раньше они располагали 19 местами.

Международные наблюдатели заявили, что выборы были независимыми, справедливыми, передает RFI Kiswahili.

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