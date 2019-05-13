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Иран пугает США: ЕС «замер» в ожидании развязки

Политика

Обострение абсолютно невыгодно Евросоюзу

Иран пугает США: ЕС «замер» в ожидании развязки
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иран

Москва, 13 мая 2019, 09:39 — REGNUM  Обстановка вокруг Ирана явно накаляется, обе стороны демонстрируют готовность вступить в военное столкновение, причём Иран грозит потопить авианосец США, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Такое обострение абсолютно невыгодно Евросоюзу, который старается сохранить торговые процессы с Тегераном.

Но возможностей дипломатии Берлина и Парижа не хватает, поэтому, все замерли в ожидании развязки», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Европейский союз (ЕС) должен поменять свою политику и прекратить давление на Россию.

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Противостояние Ирана и США
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