Иран пугает США: ЕС «замер» в ожидании развязки

Москва, , 09:39 — REGNUM Обстановка вокруг Ирана явно накаляется, обе стороны демонстрируют готовность вступить в военное столкновение, причём Иран грозит потопить авианосец США, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Такое обострение абсолютно невыгодно Евросоюзу, который старается сохранить торговые процессы с Тегераном.

Но возможностей дипломатии Берлина и Парижа не хватает, поэтому, все замерли в ожидании развязки», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Европейский союз (ЕС) должен поменять свою политику и прекратить давление на Россию.

Читайте также: Иран пугает США «ударом в голову»