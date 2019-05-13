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Президент Казахстана запустил предвыборную акцию

Политика

Акция пройдет с 13 мая по 7 июня 2019 года

Нур-Султан, 13 мая 2019, 09:36 — REGNUM  Каждый житель Казахстана сможет принять участие в формировании общенациональной повестки через акцию «Бiрге» («Вместе»). Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает 13 мая издание Informburo.

«Как кандидат в президенты я начал республиканскую акцию «Бiрге», чтобы каждый гражданин Казахстана смог принять участие в формировании общенациональной повестки», — заявил Токаев.

Акция пройдет с 13 мая о 7 июня 2019 года. Жители республики могут оставить свое мнение о том, решение каких задач в Казахстане является наиболее важным. В случае победы на выборах Токаев пообещал учесть мнение граждан в реализации дальнейшей государственной политики.

Напомним, с 11 мая 2019 года в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты республики. Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года.

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Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
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