Президент Казахстана запустил предвыборную акцию

Нур-Султан, , 09:36 — REGNUM Каждый житель Казахстана сможет принять участие в формировании общенациональной повестки через акцию «Бiрге» («Вместе»). Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает 13 мая издание Informburo.

«Как кандидат в президенты я начал республиканскую акцию «Бiрге», чтобы каждый гражданин Казахстана смог принять участие в формировании общенациональной повестки», — заявил Токаев.

Акция пройдет с 13 мая о 7 июня 2019 года. Жители республики могут оставить свое мнение о том, решение каких задач в Казахстане является наиболее важным. В случае победы на выборах Токаев пообещал учесть мнение граждан в реализации дальнейшей государственной политики.

Напомним, с 11 мая 2019 года в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты республики. Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года.