Ирландия запретила въезд пастору, одобрившему стрельбу в гей-клубе — СМИ

Дублин, , 09:44 — REGNUM Баптистский пастор из Аризоны, который с своей время похвалил стрелка за резню в ночном гей-клубе Pulse во Флориде и молился за смерть тогдашнего президента США Барака Обамы, попал под запрет на въезд в Ирландию, сообщает 12 мая The Irish Times.

Министр юстиции Ирландии Чарли Фланаган подписал приказ, запрещающий въезд в страну Стивену Андерсону, пастору баптистской церкви «Верное слово», которую правозащитная организация Southern Poverty Law Center считает гомофобской, а Антидиффамационная лига — антисемитской.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июня 2016 года гражданин США афганского происхождения Омар Матин застрелил 49 человек в гей-клубе Pulse в Орландо, ещё свыше 50 получили ранения. В ходе перестрелки с полицией нападавший был убит.