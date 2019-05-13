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Казахстан и Ливан планируют расширить двусторонние отношения

Политика

Посол Казахстана в Ливане Жискара Эл Хури встретился с председателем парламента республики Нурланом Нигматулиным

Нур-Султан, 13 мая 2019, 09:19 — REGNUM  Ливан заинтересован в расширении двусторонних казахстанско-ливанских отношений. Об этом заявил посол Ливана в Казахстане Жискара Эл Хури на встрече с председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурланом Нигматулиным в Нур-Султане, сообщили в пресс-службе парламента Казахстана.

Во время переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе на межпарламентском уровне. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и укрепления глобального мира.

Нигматулин напомнил, что Казахстан стремится к достижению мира в регионе путем предоставления площадки по сирийскому урегулированию, а также за счет участия в Ливане казахстанского миротворческого контингента.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года миротворцы из Казахстана приступили к выполнению миротворческой миссии ООН в Ливане. Ротация первой казахстанской миротворческой роты, которая состоит из 120 человек, прошла в апреле 2019 года.

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Политическая жизнь Казахстана
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