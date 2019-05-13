Канцлер Австрии опроверг наличие в Брюсселе планов о единой армии ЕС

Вена, , 09:17 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц опроверг наличие в Европейском союзе (ЕС) планов о создании единой армии под командованием Брюсселя. В интервью греческому порталу Slpressот 12 мая он пояснил, что скрывается за его неприятием идеи единой армии.

«Я за более тесное сотрудничество в оборонной политике. За большее сотрудничество в сфере закупок и в сфере борьбы с терроризмом. На данный момент не существует никаких планов об армии под единым командованием. Никто не говорит об армии под единым командованием», — сказал Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, с идеей создания единой армии ЕС выступил президент Франции Эммануэль Макрон осенью 2018 года. По его словам, ЕС не может полностью полагаться на США в вопросах безопасности.