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Канцлер Австрии опроверг наличие в Брюсселе планов о единой армии ЕС

Политика

Себастьян Курц не поддерживает идею подобной передачи суверенитета Брюсселю

Вена, 13 мая 2019, 09:17 — REGNUM  Канцлер Австрии Себастьян Курц опроверг наличие в Европейском союзе (ЕС) планов о создании единой армии под командованием Брюсселя. В интервью греческому порталу Slpressот 12 мая он пояснил, что скрывается за его неприятием идеи единой армии.

«Я за более тесное сотрудничество в оборонной политике. За большее сотрудничество в сфере закупок и в сфере борьбы с терроризмом. На данный момент не существует никаких планов об армии под единым командованием. Никто не говорит об армии под единым командованием», — сказал Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, с идеей создания единой армии ЕС выступил президент Франции Эммануэль Макрон осенью 2018 года. По его словам, ЕС не может полностью полагаться на США в вопросах безопасности.

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